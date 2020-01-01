طوني قطان يصدر أغنيته الجديدة "واحد اتنين" (فيديو)

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:11 م
طوني قطان
طوني قطان
أحمد رمضان متولي

اصدر طوني قطان أغنية جديدة بعنوان "واحد اتنين"، وذلك عبر قناته على يوتيوب وتطبيقات الموسيقى مثل انغامي وسبوتيفاي وغيرها.

 

كما بدأ بثها عبر مختلف الاذاعات العربية، الأغنية من كلمات الشاعر رياض العلي والحان محمد عيسى وتوزيع طوني قطان.

 

أما كلمات الأغنية فتقول:

 

القلب بيعشق مرة ما بيعشق مرات

انتي وحدك روح قلبي عا مدى الحياة

قلبي عم ينبض بعترف، حبي الك زاد الضعف

 

والأمل بغرامك الف بالالف

واحد اتنين ما بعشق مرتين، بتضلك حبي اليوم وبعدين

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