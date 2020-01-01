مصادر تكشف تورط حزب الله العراقي في عملية اغتيال هشام الهاشمي

أكدت مصادر عراقية، اليوم الخميس، تورط حزب الله العراقي في عملية اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي.

وقد أسفرت عمليات مكافحة الإرهاب بالعراق، عن أعتقال 14 شخصا بحوزتهم قاعدتين لإطلاق الصواريخ، وجاءت بناء على معلومات استخبارية دقيقة عن أشخاص سبق أن استهدفوا المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي أكثر من مرة.

وبحسب المصادر العراقية، استهدفت عملية الدهم مقرا لتنظيم "كتائب حزب الله" العراقي في منطقة البوعيثة في الدورة جنوبي بغداد.

وكانت الولايات المتحدة، اتهمت هذا الفصيل المسلح بالمسؤولية عن عدد من الهجمات الصاروخية ضد قواتها في العراق، وقد شنت الطائرات الأمريكية في 23 ديسمبر 2019 غارات واسعة على مواقع تابعة للكتائب في منطقة الأنبار شرق البلاد أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصرها.

ويذكر أن لفظ "حزب الله"، يرتبط بتنظيم حزب الله اللبناني، لكن ثمة تنظيم آخر نشأ بعده بأكثر من عقدين يحمل نفس الاسم، لكنه منفصل عنه، وهو "كتائب حزب الله في العراق".

وتوعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بملاحقة قتلة الخبير الأمني هشام الهاشمي، وقال: "نعد بملاحقة قتلة الخبير الأمني هشام الهاشمي لينالوا جزاءهم العادل"، مضيفاً "لن نسمح بأن تعود الاغتيالات ثانية إلى المشهد العراقي، وسنعمل بكل جهودنا في حصر السلاح بيد الدولة".

كما دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي للكشف عن التحقيقات في اغتيال هشام الهاشمي، للرأي العام، وبيان الجهات المتورطة، وقال: "يجب على الأجهزة الأمنية أن تكون على قدر المسؤولية المنوطة بها، وتضع حداً للخارجين عن القانون والعابثين بأمن العراقيين".