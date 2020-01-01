الداخلية العراقية: نعمل على إلقاء القبض على قتلة هشام الهاشمي

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:52 م
هشام الهاشمي
هشام الهاشمي
وكالات

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، أن قوات الشرطة تعمل على إلقاء القبض على قتلة هشام الهاشمي.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، إن وزارة الداخلية شخّصت وجود ظاهرة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي

 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، أن أجهزة التحقيق تحتفظ بمعلوماتها وتتكتم على إجراءاتها للحفاظ على سير التحقيقات في قضية اغتيال هشام الهاشمي.


ونددت الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي، باغتيال الهاشمي، وقالت الممثلة الأممية الخاصة في العراق هينيس بلاسخارت في بيان:" صُدمنا باغتيال الدكتور هشام الهاشمي".

 

وأضافت الأمم المتحدة:" نُدين بشدة هذا الفعل الخسيس والجبان. تعازينا القلبية لعائلته وأحبائه". داعية الحكومة إلى "تحديد الجناة بسرعة وتقديمهم للعدالة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هشام الهاشمي العراق الداخلية العراقية اغتيال الهاشمي

أخبار تهمك

كارتيرون يحدد قائمة الراحلين عن الزمالك.. تعرف عليهم

منذ ساعة و نصف

بعد تعديلها.. ننشر المواعيد الجديدة لصرف رواتب العاملين بالدولة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يعود لمنافسة الأهلي على صفقة الموسم

منذ ساعة

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

7 مواقف تثبت تعنت إثيوبيا في سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ حوالي 20 ساعة

رغم ضم طاهر.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

منذ حوالي 6 ساعات

تطور جديد في الأهلي بشأن صالح جمعة

منذ ساعتين

رئيس الوزراء: لن نسمح بالبناء العشوائي مرة أخرى

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ضم طاهر.. الأهلي يخطط لضم صفقة مدوية

منذ أقل من ساعتين

الشروط الكاملة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعة

صفقة مفاجئة.. الزمالك يخطط لضم نجم مازيمبي

منذ ساعتين

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

هل يدفع الزمالك 35 مليون لضم صفقة الموسم؟

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

العراق: القبض على قاتل وصيفة ملكة جمال العراق السابقة

وزير الخارجية العراقي يبحث مع المبعوث الأممي مجالات التعاون

الداخلية العراقية تعتقل "أخطر" عناصر الاغتيالات فى العاصمة بغداد

الأمم المتحدة: داعش عائد إذا لم نتصرف

الأمم المتحدة تبدي قلقها إزاء العنف ضد المتظاهرين في العراق

هجوم مسلحون ملثمون على مكتب قناة "العربية" في بغداد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:24 م

الزمالك يعود لمنافسة الأهلي على صفقة الموسم

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

01:35 م

الشروط الكاملة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.. تعرف عليها

03:39 م

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

10:05 ص

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى