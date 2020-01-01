دورتموند يُعلن عن سعر سانشو النهائي









ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن بروسيا دورتموند الألماني أبدى استعداده لرحيل النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو وسط إهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت صحيفة تيلجراف البريطانية بأن سانشو ارتبط بالإنضمام إلى العديد من الأندية على رأسها ريال مدريد الإسباني وليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين ولكن يعتبر مانشستر يونايتد الإنجليزي الأكثر جدية في رغبته في التعاقد مع النجم الإنجليزي الشاب.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن بروسيا دورتموند خفض سعر سانشو إلى 90 مليون جنيه إسترليني بعد أن كان يرغب في الحصول 115على مليون جنيه استرليني في البداية.





أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بروسيا دورتموند منح الأندية المهتمة بالتعاقد مع سانشو مهلة أقصاها 10 أغسطس المقبل لإتمام التعاقد مع النجم الإنجليزي البالغ من العمر20 عاماً.



