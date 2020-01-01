بعد ضم طاهر.. الأهلي يخطط لضم صفقة مدوية

عاد الأهلي مرة أخرى لفتح ملف التعاقد المدافع الدولي باهر المحمدي، نجم النادي الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وينتظر مجلس إدارة النادي الأهلي إعادة فتح التفاوض مع الإسماعيلي لضم اللاعب.





ويرغب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، في تدعيم مركز الظهير الأيمن، بالأضافة لمركز المساك، وهو ما يتوفر في باهر المحمدي.





ويريد الأهلي مواصلة التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، لتخفيض المقابل المادي، حيث تريد إدارة النادي الإسماعيلي مبلغاً مالياً باهظاً، نظير التخلي عن خدماته.





وتشير المصادر المقربة من اللاعب، إلى أن باهر يرغب في الانتقال للنادي الأهلي، إلا أن الأمر يجب أن يتم عن طريق النادي الإسماعيلي.



