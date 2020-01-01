بعد هبوط أدائه.. هل يرحل الفرنسي جريزمان عن برشلونة Barcelona

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:39 م
برشلونة Barcelona
برشلونة Barcelona
برشلونة Barcelona ، تسعى أكبر أندية أوروبا إلى تدعيم صفوفها بأفضل اللاعبين على الساحة، ولاسيمًا من ينافسون على الأقاب الكبرى القارية والمحلية، وعلى رأسهما دوري أبطال أوروبا والـ5 دوريات الكبرى.

برشلونة Barcelona وجريزمان

وتنتشر أنباء عن استغناء بعض الأندية عن بعض لاعبيه، ما يثر جدلًا واسعًا ما إذا ارتبط أسماء الراحلين بأحد النجوم الكبار الذين أتوا بمبالغ مالية كبيرة ولم يحققو المطلوب، ولعل أبرزهم الفرنسي جريزمان الذي تحوم حوله التقارير التي تشير إلى قرب استغناء إدارة برشلونة Barcelona عنه خلال الفترة المقبلة.

موقف جريزمان من البقاء مع برشلونة Barcelona

وحسمت إدارة برشلونة Barcelona موقفها من اللاعب جريزمان النهائي، لتنهي الجدل الدائر حوله، ولاسيمًا أن اللاعب قدم إلى البرسا مقابل مبلغ كبير، من نادي أتلتيكو مدريد الذي كان متمسكًا باللاعب إلى أبعد حد، إلا أن رغبته هي من حسمت الانتقال، مع وجود عرض آخر من ريال مدريد.

جريزمان في برشلونة Barcelona

وأشارت بعض التقارير الفرنسية، إلى أن جريزمان باق في صفوف فريق برشلونة Barcelona حيث أن إدارة عملاق كتالونيا أبلغته بأنه لن يرحل عن الفريق وأنه في خطط النادي الموسم المقبل.

برشلونة Barcelona يبقي على جريزمان

وأكدت إدارة نادي برشلونة Barcelona الإسباني على ثقتها باللاعب الفرنسي جريزمان، معربةً عن تقديرها لإمكاناته الكبيرة، ورغبة المدير الفني للفريق كيكي سيتين في الإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق، حيث أن مدربه أثنى عليه ولفت إلى اعتماده عليه بالتشكيل.

تعاقد برشلونة Barcelona مع جريزمان

يُذكر أن، اللاعب الفرنسي جريزمان المتوج مع منتخب بلاده بآخر منافسة لكأس العالم، تعاقد معه فريق برشلونة Barcelona الإسباني في الصيف الماضي، مقابل 120 مليون يورو قادمًا من صفوف أتلتيكو مدريد، بعدما قدم أداءً كبيرًا مع مربه سيميوني على مدار سنوات.

المبارايات التي لعبها مع جريزمان

ولعب جريزمان مع فريقه الجديد برشلونة Barcelona منذ أن قدم لـ"كامب نو"، 44 مباراة تمكن خلالها من تسجيل خلالها 15 هدفا، إلى جانب مشاكته بصناعة العديد من الأهداف والفرص لفريقه، غير أن الجمهور يرى أنه لم يخرج كامل فنياته مع الفريق إلى الآن.

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