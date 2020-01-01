ضبط 3 متهمين بسرقة مندوب أدوية في الأقصر

ألقى رجال وحدة مباحث مركز شرطة الأقصر، القبض على مرتكبي واقعة سرقة مندوب شركة أدوية بالإكراه .





وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي مركز شرطة الأقصر، بلاغًا من مندوب بشركة أدوات منزلية - مقيم بمحافظة القاهر"، يفيد بأنه أثناء قيادته سيارته الملاكي بدائرة المركز وحال توقفه على جانب الطريق للاستراحة فوجئ بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية "دون لوحات" بتهديده باستخدام "فرد خرطوش وسلاح أبيض" والاستيلاء على مبلغ 6 آلاف جنيه منه وفرا هاربين، مشيرًا إلى أنه كان بحوزته مبلغ مالي يبلغ نحو 129 ألف جنيه، ولم يصل لهما السارقان.





وبتكثيف التحريات وجهود رجال المباحث، تم التعرف على مرتكبي الواقعة الثلاث، حيث يقيمون بدائرة المركز، ومن بينهم شخص له معلومات جنائية مسجلة سابقًا.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وعثر بحوزتهم على (فرد خرطوش طلقتان لذات العيار - مطواة - مبلغ مالي)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة حال استقلالهم دراجة نارية "قيادة أحدهم" بمحل الواقعة، حيث شاهدوا المجني عليه داخل سيارته فعقدوا العزم على سرقته، وقام اثنان منهم بتهديده بالأسلحة المضبوطة بحوزتهم والاستيلاء منه على المبلغ المشار إليه.





وأضاف المتهمون بأن المبلغ المضبوط بحوزتهم من متحصلات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحويلهم للنيابة العامة للتحقيق.





تعافي 523 مصابا بفيروس كورونا من المستشفيات

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



