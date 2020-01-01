تطور جديد في الأهلي بشأن صالح جمعة

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:28 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
شهدت أزمة صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي تطورات جديدة بعد أنباء رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان النادي الأهلي قد استقر منذ فترة على بيع صالح جمعة في نهاية الموسم الجاري بناءاً على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي أكد أنه ليس في حاجة لخدمات اللاعب بالفريق.

وشهدت الفترة الماضية مشاركة صالح جمعة في تدريبات الأهلي الجماعية بشكل طبيعي بعد أن كان هناك قرار بعدم خوضه للتدريبات مع الفريق حتى رحيله بنهاية الموسم.

وطلب فايلر من الجهاز الفني للمارد الأحمر أن يتم تجهيز ملف كامل عن صالح جمعة منذ مشاركته في التدريبات والأداء الذي ظهر به ليطلع عليه فور عودته من سويسرا.

كما ينوي صالح هو الأخر تقديم الاعتذار إلى رينيه فايلر عن الفترة الماضية وتقديم وعد له بالإلتزام الفترة المقبلة والعودة لأدائه.

يذكر أن النادي الأهلي كان قد أكد أنه حتى في حالة استقر فايلر على رحيل صالح جمعة في الصيف فلن يتم خروجه على سبيل البيع النهائي وانما ستتم إعارته لمدة موسم واحد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صالح جمعة الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

استبعاد 5 لاعبين من معسكر الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. قرار ناري من كارتيرون ضد نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. الزمالك ينتظر موافقة كارتيرون لحسم 3 صفقات سوبر

منذ ساعة و 11 دقيقة

7 مواقف تثبت تعنت إثيوبيا في سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ ساعة و 20 دقيقة

تطور جديد في الأهلي بشأن صالح جمعة

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة جديدة بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

صفقة مفاجئة.. الزمالك يخطط لضم نجم مازيمبي

منذ نصف ساعة

رئيس الوزراء: لن نسمح بالبناء العشوائي مرة أخرى

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بعد تعديلها.. ننشر المواعيد الجديدة لصرف رواتب العاملين بالدولة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

منذ حوالي 5 ساعات

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ حوالي 18 ساعة

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ يوم

رغم ضم طاهر.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقدم عرضا جديدا لشراء رمضان صبحي

منذ 33 دقيقة

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

نشرة أخبار الأهلي الخميس 23 / 1 / 2020

أزارو في مقدمتهم.. فايلر يطرد 6 لاعبين خارج الأهلي الصيف المقبل

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 7 إبريل: قرار مفاجيء بشأن صالح جمعة.. تحديد بديل رمضان صبحي.. فايلر يقرر رحيل نجم الفريق.. الأهلي يفاوض كاسحة الألغام

أهم أخبار الأهلي اليوم الجمعة 10 / 4 / 2020: الأحمر يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل.. قرار ناري من فايلر.. الأهلي يفتح خزائنه لضم ساحر المهارات

أخبار الأهلي اليوم الأحد 19 أبريل: الاقتراب من ضم نجم منتخب مصر.. آخر تطورات قضية السعيد.. فايلر يحسم مصير صفقة الهداف

بفرمان من فايلر.. 10 لاعبين يرحلون عن الأهلي الصيف المقبل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:35 م

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

10:05 ص

مفاجأة جديدة بشأن أحمد فتحي والأهلي

12:12 م

تطور جديد في الأهلي بشأن صالح جمعة

02:28 م

صفقة مفاجئة.. الزمالك يخطط لضم نجم مازيمبي

02:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»