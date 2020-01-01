محافظ بورسعيد يتفقد سوق بورفؤاد المطور

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:11 م
سوق بورفؤاد
سوق بورفؤاد
محمد عزام
تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، سوق مدينة بورفؤاد المطور والذي تم الانتهاء منه تمهيدًا لافتتاحة، حيث شهد المحافظ الوحدات الداخلية للسوق والتي تم تجهيزها على أعلى مستوى لاستكمال أسواق المحافظة الحضارية.

ويضم سوق بورفؤاد المتكامل، أماكن مخصصة لبيع الخضروات والفاكهة وكذلك الأسماك، كما يتواجد بالسوق هايبر ماركت لبيع المنتجات المتنوعة. 

وتشهد محافظة بورسعيد، طفرة في الأسواق تتمثل في سوق الأسماك الذي يضاهي الأسواق العالمية وسوق الخضروات الذي يتم انشائة لإنهاء الأسواق العشوائية بمدينة بورسعيد وسوق بورفؤاد. 

وفي سياق آخر، أكد اللواء عادل الغضبان، أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها للانتهاء من تسليم مشروعات الإسكان الاجتماعي، والتي من بينها المرحلة الثالثة بمدينة بورفؤاد. 

وأجرى محافظ بورسعيد، جولة ميدانية على مساكن المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بورفؤاد، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

تعافي 523 مصابا بفيروس كورونا من المستشفيات

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
محافظ بورسعيد يتفقد سوق بورفؤاد المطور
محافظ بورسعيد يتفقد سوق بورفؤاد المطور
محافظ بورسعيد يتفقد سوق بورفؤاد المطور
محافظ بورسعيد يتفقد سوق بورفؤاد المطور
محافظ بورسعيد يتفقد سوق بورفؤاد المطور
محافظ بورسعيد يتفقد سوق بورفؤاد المطور
محافظ بورسعيد يتفقد سوق بورفؤاد المطور
محافظ بورسعيد يتفقد سوق بورفؤاد المطور
محافظ بورسعيد يتفقد سوق بورفؤاد المطور
محافظ بورسعيد يتفقد سوق بورفؤاد المطور

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