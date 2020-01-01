بيكيه يعلق على طرد فاتي في لقاء برشلونة ضد إسبانيول

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:05 م
برشلونة ضد إسبانيول
برشلونة ضد إسبانيول
برشلونة ضد إسبانيول ، أقيمت مباراة برشلونة ضد إسبانيول مساء أمس الأربعاء ضمن مبارايات الجولة الـ35 ببطولة الدوري الإسباني الممتاز، والتي حقق فيها البرسا فوزًا غاليًا بهدف نظيف دون رد.

مباراة برشلونة ضد إسبانيول

واستضاف ملعب "كامب نو" معقل "الكتالان" مباراة برشلونة ضد إسبانيول في ظل تأزم "الليجا" وسط صراع كبير على القمة مع الغريم التقليدي ريال مدريد الذي استفاق في مباراياته الأخيرة وانتهز فرصة تعثر البرسا في مبارايتن وانقض على الصدارة.

حالتا طرد في مباراة برشلونة ضد إسبانيول

وشهدت مباراة برشلونة ضد إسبانيول حالتي طرد من صفوف الفريقين، حيث طرد زميله أنسو فاتي، في المباراة، في الدقيقة الـ 50، ثم في الدقيقة الـ 53 طرد بول لوزانو، في غضون 3 دقائق.

بيكيه يهاجم الحكام في مباراة برشلونة ضد إسبانيول

وعلق بيكيه على حالتي الطرد في مواجهة  برشلونة ضد إسبانيول بشكل مناقض تمامًا بعد طرد لاعب الخِصم، حيث قال: "برافو برافو واحدة أخرى"، ولكن بعد طرد لاعب الخِصم، قال بيكيه: "برافو برافو ورقة حمراء واضحة".

تعليق بيكيه على حكم مباراة برشلونة ضد إسبانيول

 وأثارت حالتا الطرد التي تعرض لها لاعبين في مباراة برشلونة ضد إسبانيول حيث يرى كثيرون أن التدخلات واضحة ومشابهة لبعضها، ولاسيمًا في ظل احتكام الحكم لتقنية الفار، ولكن نجم البرسا يرى أن الحالتين غير متشابهتين ليسبب جدلًا كبيرًا.

أهمية مباراة برشلونة ضد إسبانيول

وشن نجم كتالوينا بيكيه هجومًا على الحكام قبل مواجهة برشلونة ضد إسبانيول واصفًا إياهم بالمنحازين إلى ريال مدريد، لتتويجهم بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم 2019/2020، وفي ظل تعثر البرسا بجدول الترتيب وبقائه في المركز الثاني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مباراة برشلونة واسبانيول برشلونة واسبانيول برشلونة ضد إسبانيول

أخبار تهمك

تطور جديد في الأهلي بشأن صالح جمعة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قرار ناري من كارتيرون ضد نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

صفقة مفاجئة.. الزمالك يخطط لضم نجم مازيمبي

منذ نصف ساعة

بالأسماء.. الزمالك ينتظر موافقة كارتيرون لحسم 3 صفقات سوبر

منذ ساعة و 11 دقيقة

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ ساعة و 20 دقيقة

استبعاد 5 لاعبين من معسكر الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ يوم

رغم ضم طاهر.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الوزراء: لن نسمح بالبناء العشوائي مرة أخرى

منذ ساعتين و 46 دقيقة

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ حوالي 18 ساعة

بعد تعديلها.. ننشر المواعيد الجديدة لصرف رواتب العاملين بالدولة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقدم عرضا جديدا لشراء رمضان صبحي

منذ 33 دقيقة

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

7 مواقف تثبت تعنت إثيوبيا في سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني.. "ديمبلي" يعود لقائمة البرسا

مفاجآت في قائمة برشلونة أمام إسبانيول

إسبانيول ضد برشلونة.. التشكيل المتوقع وموعد المبارة والقنوات الناقلة لها

تشكيل برشلونة ضد سيلتا فيجو.. غياب المنبوذ وتواجد الأسطورة

سلتا فيجو ضد برشلونة | بيكيه يوجه رسالة لجماهير "كتالونيا" بعد مباراة فريقه المخيبة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:35 م

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

10:05 ص

مفاجأة جديدة بشأن أحمد فتحي والأهلي

12:12 م

تطور جديد في الأهلي بشأن صالح جمعة

02:28 م

صفقة مفاجئة.. الزمالك يخطط لضم نجم مازيمبي

02:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»