بيكيه يعلق على طرد فاتي في لقاء برشلونة ضد إسبانيول

برشلونة ضد إسبانيول ، أقيمت مباراة برشلونة ضد إسبانيول مساء أمس الأربعاء ضمن مبارايات الجولة الـ35 ببطولة الدوري الإسباني الممتاز، والتي حقق فيها البرسا فوزًا غاليًا بهدف نظيف دون رد.





مباراة برشلونة ضد إسبانيول





واستضاف ملعب "كامب نو" معقل "الكتالان" مباراة برشلونة ضد إسبانيول في ظل تأزم "الليجا" وسط صراع كبير على القمة مع الغريم التقليدي ريال مدريد الذي استفاق في مباراياته الأخيرة وانتهز فرصة تعثر البرسا في مبارايتن وانقض على الصدارة.





حالتا طرد في مباراة برشلونة ضد إسبانيول





وشهدت مباراة برشلونة ضد إسبانيول حالتي طرد من صفوف الفريقين، حيث طرد زميله أنسو فاتي، في المباراة، في الدقيقة الـ 50، ثم في الدقيقة الـ 53 طرد بول لوزانو، في غضون 3 دقائق.





بيكيه يهاجم الحكام في مباراة برشلونة ضد إسبانيول





وعلق بيكيه على حالتي الطرد في مواجهة برشلونة ضد إسبانيول بشكل مناقض تمامًا بعد طرد لاعب الخِصم، حيث قال: "برافو برافو واحدة أخرى"، ولكن بعد طرد لاعب الخِصم، قال بيكيه: "برافو برافو ورقة حمراء واضحة".





تعليق بيكيه على حكم مباراة برشلونة ضد إسبانيول





وأثارت حالتا الطرد التي تعرض لها لاعبين في مباراة برشلونة ضد إسبانيول حيث يرى كثيرون أن التدخلات واضحة ومشابهة لبعضها، ولاسيمًا في ظل احتكام الحكم لتقنية الفار، ولكن نجم البرسا يرى أن الحالتين غير متشابهتين ليسبب جدلًا كبيرًا.





أهمية مباراة برشلونة ضد إسبانيول





وشن نجم كتالوينا بيكيه هجومًا على الحكام قبل مواجهة برشلونة ضد إسبانيول واصفًا إياهم بالمنحازين إلى ريال مدريد، لتتويجهم بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم 2019/2020، وفي ظل تعثر البرسا بجدول الترتيب وبقائه في المركز الثاني.



