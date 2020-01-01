رئيس "محلية البرلمان": لا نسعى للبقاء على الكرسي.. والمصلحة العامة هي الأهم

أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك شكلا عاما ومسارا خاصا لمناقشة أي قانون، موضحًا أن أبجديات الوطنية تؤكد أننا نعمل ولسنا باقون أو حريصون على الكرسي ولكن نحرص على المصلحة العامة.





وقال: إن قلة خبرة البعض في العمل السياسي يدفعهم للظن بأن الحكومة طالما قدمت قانونا يصبح هناك حجرا على ممثليها أو منع في أن يدلوا بآرائهم في هذا الصدد.





جاء ذلك في بداية كلمته باجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة، ومكتب الادارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس.



