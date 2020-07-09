ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق تسبب في وفاة مسنة بالإسكندرية

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:48 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
قررت نيابة كرمز بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بعقار تسبب في وفاة مسنة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ يفيد بنشوب حريق بالعقار الكائن 67 شارع عبد الحليم الشريف بغيط العنب مما تسبب في وفاة مسنه.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية وسيارات الإطفاء الي مكان الواقعة والمسؤلين بالحي الي موقع العقار وتم السيطرة على الحريق.

وبالمعاينة والفحص تبين ان العقار مكون من دور ارضي سكني ودورين علويين وجزء بالسطح وقد تسبب الحريق في وفاه سيده مسنه تبلغ من العمر 80 سنة، تم نقل الجثة الي مشرحة الإسعاف وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

خروج 523 متعافي من كورونا 

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 523 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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