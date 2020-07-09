جمال نور الدين: ترميم قصر الملك فاروق وافتتاح متحف كفر الشيخ قريبا

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة بها عدد من المواقع الأثرية والسياحية، وتم البدء في وضعها بمسار الخريطة السياحية.

وأضاف "نور الدين"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، أن تل الفراعين به مجموعة ضخمة من الآثار، وتم تجميعها لوضعها بمتحف كفر الشيخ، المقرر افتتاحه الفترة القادمة والذي كان بمثابة حلم وأمل للمحافظة منذ أكثر من 20 عام.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أن متحف كفر الشيخ متشارك مع حديقة تسمى صنعاء من عناصر الجذب للأسرة بالمحافظة، إلى جانب مسار العائلة المقدسة بسخا لها العديد من الزيارات، معربًا عن أمله في وضع مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ على الخريطة السياحية، لافتًا إلى أنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار لترميم قصر الملك فاروق، باعتباره قيمة معمارية.

وتنفيذًا لخطة التعايش الكامل مع أزمة كورونا الحالية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية واشتراطات ضمان السلامة، حرصت كلًا من وزارة السياحة ووزارة الطيران المدني على الاستعداد الكامل لاستئناف حركة السياحة والطيران من جديد، وشهد الأسبوع الأول من 1 يوليو حتى 7 يوليو وفود سياحية من 7 دول، وإقبالًا كبيرًا على السياحة من هذه الدول.

ونرصد فيما يلي قائمة الوفود التي جاءت لزيارة مصر:

- الوفود السياحية في أول 48 ساعة بعد عودة حركة السياحة والطيران:
شهدت أول 48 ساعة من عودة واستئناف حركة السياحة والطيران من جديد، في يوم الأربعاء 1 يوليو بعد انقطاع دام 3 شهور من شهر مارس الماضي 610 سائحًا، من أوكرانيا وسويسرا وبيلاروسيا، حيث استقبل مطار الغردقة، 165 سائحًا أوكرانيًا، واستقبل مطار شرم الشيخ 150 سائحًا أوكرانيًا أيضًا، وفي ثاني يوم من عودة حركة السياحة والطيران في يوم الخميس 2 يوليو، استقبل مطار الغردقة الدولي ومطار شرم الشيخ رحلتي طيران قادمتين من سويسرا وبيلا روسيا تقلان 313 سائحًا.

- الوفود السياحية في رابع أيام عودة حركة السياحة والطيران:
وفي يوم السبت 4 يوليو قدمت 5 طائرات من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا، تقل 899 سائحًا واستقبلها مطار الغردقة الدولي ويحمل ركاب الطائرة القادمة من سويسرا جنسيات متعددة لدول هي: ألمانيا وفرنسا وبلجيكا واليونان بحسب ما صرح به محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي.

- الوفود السياحية في سادس يوم بعد عودة حركة السياحة والطيران:
وفي يوم الاثنين 6 يوليو، استقبلت مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، رحلتي طيران قادمتين من دولتي أوكرانيا وسويسرا تقلان 286 سائحًا، حيث قدمت رحلة طيران من العاصمة الأوكرانية كييف تقل 191 سائحًا، واستقبلها مطار شرم الشيخ الدولي، بينما قدمت رحلة طيران من مدينة زيورخ بسويسرا تقل 95 سائحًا واستقبلها مطار الغردقة الدولي.

- الوفود السياحية في سابع يوم بعد عودة حركة السياحة والطيران:
كما استقبلت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، يوم الثلاثاء 7 يوليو 2020 طائرتين قادمتين من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا تقلان 271 سائحًا، حيث قدمت رحلة طيران من العاصمة البيلاروسية تقل 130 سائحًا، واستقبلها مطار الغردقة الدولي، بينما قدمت رحلة طيران من العاصمة الأوكرانية كييف، تقل 141 سائحًا أوكرانيًا.

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