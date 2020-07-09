"تكنوليس للتأجيرالتمويلي" ترفع حصتها في المهندس للتأمين إلى 16.47%









علمت البورصة المصرية أن شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي - تكنوليس، رفعت حصتها في رأسمال شركة المهندس للتأمين من 13.9% إلى 16.47 %، وتمت الصفقة عن طريق شركة فاروس لتداول الأوراق المالية.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم إن شركة تكنوليس اشترت حوالي 1.5 مليون سهم بقيمة 26.4 مليون جنيه، بمتوسط سعر 17.6 جنيه للسهم.





وسجلت المهندس للتأمين سجلت صافي ربح بحوالي 72.36 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2019 ، مقابل 63.09 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.





وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري لتسجل 22.89 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 23.51 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام المالي الماضي.





وارتفع فائض النشاط التأميني للشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتسجل 87.57 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 74.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.









وتراجع سهم الشركة في البورصة المصرية بنسبة 3.2% ليصل الي سعر 15.8 جنيه .





وتعتبر المهندس للتأمين شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ مايو 1995، و تعمل في قطاع التأمين مع التركيز على التأمين متعدد الخطوط، ويقع مقر شركة المهندس للتأمين في الجيزة ، مصر ، وقد تم تأسيسه في يناير 1980.