عاجل.. قرار ناري من كارتيرون ضد نجم الزمالك

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:22 ص
بوابة الفجر
أحمد السيد


 

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استبعاد حازم إمام ظهير الفريق من قائمة الأبيض المقرر دخولها في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة برج العرب.

 

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن سبب استبعاد حازم من المعسكر هو تأخير حسم ملف تجديده بالرغم من وعد المشرف العام على فريق الكرة بإنهاء هذا الملف.

 

وكشف المصدر مفاجأة بخصوص حازم إمام وأزمة ملف تجديد عقده، حيث أكد على عدم حضوره النادي منذ يومين للخضوع للمسحه الثانية بعد تجاهل المشرف على الفريق.

 

وقد أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في أكثر من مناسبة عن عقد جلسة مع حازم إمام من اجل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق للاعب الانتقال إلى أي فريق دون الرجوع الى مسؤولي الأبيض.

 

ومن المقرر ان يعقد اللاعب جلسة مع المشرف العام على فريق الكرة خلال الساعات القادمة لحسم موقف التجديد، قبل الخضوع إلى مسحه ثانية والانضمام إلى المعسكر يوم الأحد المقبل.

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