لوحات إرشادية وخريطة عامة لتوزيع اللجان بـ"علوم الفيوم"
الخميس 09/يوليه/2020 - 11:22 ص
عقد الدكتور صالح العوني، القائم بأعمال عميد كلية العلوم بجامعة الفيم، اليوم الخميس، اجتماعا مع وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام والقائمين على الكنترول لوضع ضوابط وخطط إجراء الامتحانات بما يتيح للطالب الحفاظ على سلامته ووقايته من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة استعدادات الكلية للامتحانات واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية التي من شأنها المحافظة على جميع طلاب الفرقة الرابعة بمختلف أقسام الكلية وجميع منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، حيث قامت إدارة الكلية بوضع لوحات إرشادية وخريطة عامة لتوزيع كافة اللجان لتيسير سرعة وصول الطالب إلى لجنة الامتحان.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22241 حالة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.
وقال، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.
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