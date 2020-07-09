لوحات إرشادية وخريطة عامة لتوزيع اللجان بـ"علوم الفيوم"

عقد الدكتور صالح العوني، القائم بأعمال عميد كلية العلوم بجامعة الفيم، اليوم الخميس، اجتماعا مع وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام والقائمين على الكنترول لوضع ضوابط وخطط إجراء الامتحانات بما يتيح للطالب الحفاظ على سلامته ووقايته من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





كما تم خلال الاجتماع مناقشة استعدادات الكلية للامتحانات واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية التي من شأنها المحافظة على جميع طلاب الفرقة الرابعة بمختلف أقسام الكلية وجميع منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، حيث قامت إدارة الكلية بوضع لوحات إرشادية وخريطة عامة لتوزيع كافة اللجان لتيسير سرعة وصول الطالب إلى لجنة الامتحان.



