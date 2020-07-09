لوحات إرشادية وخريطة عامة لتوزيع اللجان بـ"علوم الفيوم"

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:22 ص
بوابة الفجر
عقد الدكتور صالح العوني، القائم بأعمال عميد كلية العلوم بجامعة الفيم، اليوم الخميس، اجتماعا مع وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام والقائمين على الكنترول لوضع ضوابط وخطط إجراء الامتحانات بما يتيح للطالب الحفاظ على سلامته ووقايته من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة استعدادات الكلية للامتحانات واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية التي من شأنها المحافظة على جميع طلاب الفرقة الرابعة بمختلف أقسام الكلية وجميع منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، حيث قامت إدارة الكلية بوضع لوحات إرشادية وخريطة عامة لتوزيع كافة اللجان لتيسير سرعة وصول الطالب إلى لجنة الامتحان.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22241 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.

وقال، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.
لوحات إرشادية وخريطة عامة لتوزيع اللجان بـ"علوم الفيوم"
لوحات إرشادية وخريطة عامة لتوزيع اللجان بـ"علوم الفيوم"
لوحات إرشادية وخريطة عامة لتوزيع اللجان بـ"علوم الفيوم"
لوحات إرشادية وخريطة عامة لتوزيع اللجان بـ"علوم الفيوم"
لوحات إرشادية وخريطة عامة لتوزيع اللجان بـ"علوم الفيوم"
لوحات إرشادية وخريطة عامة لتوزيع اللجان بـ"علوم الفيوم"
لوحات إرشادية وخريطة عامة لتوزيع اللجان بـ"علوم الفيوم"
لوحات إرشادية وخريطة عامة لتوزيع اللجان بـ"علوم الفيوم"
لوحات إرشادية وخريطة عامة لتوزيع اللجان بـ"علوم الفيوم"
لوحات إرشادية وخريطة عامة لتوزيع اللجان بـ"علوم الفيوم"
لوحات إرشادية وخريطة عامة لتوزيع اللجان بـ"علوم الفيوم"
لوحات إرشادية وخريطة عامة لتوزيع اللجان بـ"علوم الفيوم"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

علوم الفيوم بابة الفجر امتحانات الفجر

أخبار تهمك

حاوي الزمالك يحذر أوباما من الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بعد ضم طاهر.. الأهلي يتجه للاستغناء عن نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

ريال مدريد يجهز لصفقة تبادلية مع اليونايتد لضم بوجبا

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة

منذ حوالي 19 ساعة

تعليق صارم من أبنة شقيق الفنانة شادية على وفاة رجاء الجداوي

منذ حوالي 12 ساعة

رغم ضم طاهر.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 46 دقيقة

7 مواقف تثبت تعنت إثيوبيا في سد النهضة

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قرار ناري من كارتيرون ضد نجم الزمالك

منذ نصف ساعة

رضا عبد العال يكشف عن خليفة رمضان صبحي المثالي في الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ حوالي 15 ساعة

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ حوالي 22 ساعة

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:05 ص

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

7 مواقف تثبت تعنت إثيوبيا في سد النهضة

10:33 ص

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

08:31 م

رغم ضم طاهر.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

09:05 ص

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

12:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»