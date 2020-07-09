جوني ديب ينفي الاعتداء على طليقته بالضرب لسخريتها من وشم على جسده

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:06 ص
بوابة الفجر
وكالات

نفى الممثل الأمريكي، جوني ديب، أن يكون قد اعتدى بالضرب على زوجته السابقة، آمبر هيرد، بعد أن سخرت من وشم على جسده، وذلك أثناء جلسة في المحكمة العليا بلندن.

ووجه ديب الاتهام إلى هيرد بأنها "تقوم بتحضير ملف" ضده، بعد أن استمعت المحكمة إلى إفادة بأنها كتبت رسالة إلكترونية وصفت فيها شخصيته بأنها تشبه "دكتور جيكل والسيد هايد"، وهو بطل رواية اسكتلندية، تحمل الاسم نفسه، كان يعاني من اضطراب الشخصية المتعدد.

ورفع ديب ذو السبعة والخمسين عاما دعوى قضائية على ناشر صحيفة "زا صن" البريطانية؛ بسبب مقال وصفه بأنه "ضارب زوجته".

ودافعت الصحيفة عن دقة معلومات القصة التي نشرتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن ثمة "أدلة دامغة" على أن ديب اعتدى على هيرد، 34 عاما، خلال علاقتهما، وهو الأمر الذي ينفيه بشدة.


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