كاني ويست: فوزي في الإنتخابات الأمريكية سيكون تعييناً من الله

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
أعرب مغني الراب الأمريكي، كاني ويست، عن اعتقاده بأن فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية سيكون تعييناً من الله، مؤكّداً تخليه عن دعمه للرئيس دونالد ترامب ومشكّكاً بقدرة المرشح الديموقراطي، جو بايدن، على توحيد أصوات الناخبين السود.

وفي مقابلة مع مجلة فوربس، الأربعاء، أقر ويست بتخلّفه عن الموعد النهائي لتسجيل ترشحه في العديد من الولايات، وقال إنه سيتخذ قراره النهائي بشأن خوض غمار سباق الرئاسة الأمريكية، خلال الأيام الثلاثين المقبلة.

وأشار ويست إلى أن ثمة داعمين اثنين رئيسيين لقراره هما زوجته، نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، ورجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك.

وكان ويست أعلن، في تغريدة على تويتر، عزمه منافسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، المزمعة في نوفمبر المقبل.

وقبل نحو عام، أعلن ويست أنه مصاب باضطراب العاطفة ثنائي القطب، قائلاً إن إصابته بهذا الاضطراب تدفعه إلى الشعور ب"جنون العظمة".



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