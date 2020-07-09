الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.. أسئلة متوقعة وحل نموذجي

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:31 ص
المراجعة النهائية لمادة الجغرافيا
المراجعة النهائية لمادة الجغرافيا
الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.. أسئلة متوقعة وحل نموذجي

الثانوية العامة 2020 ، من المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا يوم الاحد الموافق 12 من يوليو لعام 2020، ومن جهتهم يبحثون عن المراجعة النهائية لمادة الجغرافيا لمعرفة سكل الامتحان والأسئلة المتوقعة والحل النموذجي قبل تأديته في موعد المحدد، حيث وفرت وزارة التربية والتعليم لطلاب الشعبة الادبية والعلمية روابط سريعة وفعالة لمعرفة المراجعة النهائية لجميع المواد وحل الأسئلة المتوقعة على المادة لحصد أعلى الدرجات.

المراجعة النهائية لمادة الجغرافيا 

ومن هنا ننشر لكم رابط يمكن جميع الطلاب والطالبات من المراجعة النهائية لمادة الجغرافيا بكل سهولة ولمعرفة الأسئلة المهمة والمتوقعة وأبرز نماذج الامتحانات والأعوام السابقة، حيث تجعل الطلاب في اختبار تجريبي قبل أداء الاختبارات الرسمية، فقط اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

وعلى منصة  thanaweya يمكن للطلاب معرفة المراجعة النهائية لمادة الجعرافيا وبقية المواد في امتحانات الثانوية العامة لعام 2020، وكشفت وزارة التربية والتعليم عن أبرز مراجعات وشروحات مادة الجغرافيا بشكل مميز من خلال عروض مرئية ونماذج امتحانات سابقة وأسئلة متوقعة، إضافة إلى الإجابات النموذجية لها، ما يجعل الطلاب يشعرون وكأنهم في داخل اللجان، وإضفاء نوع من الطمأنينة.

للدخول على منصة " "thanaweya كل ما عليك فعله هو الضغط "هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا".

ويتوفر في المراجعة النهائية لمادة الجغرافيا حوالي 40 محاضرة، إضافة إلى بعض نماذج الاختبارات السابقة وأفضل الأسئلة المتوقعة بإجاباتها النموذجية.

الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.. أسئلة متوقعة وحل نموذجي

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