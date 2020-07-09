اليابان: طوكيو تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:38 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الخميس، عن تسجيل حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا بلغت 224 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

ووفقًا لوسائل إعلام يابانية، تجاوزت الحصيلة الرقم القياسي البالغ  206 حالات إصابة، والذي تم تسجيله يوم 17 أبريل الماضي.

 

وكانت السلطات اليابانية، تسعى إلى وقف تفشي فيروس كورونا، منذ رفع حالة الطوارئ في البلاد أواخر مايو الماضي.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,453  مليون إصابة، بينهم أكثر من 534 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,482 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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