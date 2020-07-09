الولايات المتحدة تسجل أكثر من 58000 إصابة بـ Covid-19 في يوم واحد

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:17 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
تم تحديد 3،054،699 حالة اصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بدء الوباء، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز. وتوفي ما لا يقل عن 132300 شخص في البلاد بعد الإصابة بالفيروس.

ويوم الأربعاء، أبلغت جامعة جونز هوبكنز عن 58601 حالة جديدة و820 حالة وفاة.

تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن

وعلي صعيد آخر، سجلت السلطات في الهند أكثر من 100000 حالة مصابة بـ Covid-19 في الأيام الخمسة الماضية، وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في البلاد.

أعلنت الوزارة، اليوم الخميس، أنها حددت 24،879 اصابة جديدة خلال 24 ساعة - وهي أعلى نسبة في الهند في يوم واحد منذ بدء الوباء.

وقد تم تحديد 767،296 حالة في البلاد. وتعافى أكثر من 476،000 شخص، بينما توفي 21،129 بعد إصابتهم.

وقد ارتفع العدد الإجمالي للإصابات الجديدة يوميًا بشكل مطرد في الهند، حيث سجلت البلاد أكثر من 20000 حالة جديدة من حالات الإصابة بفيروسات التاجية يوميًا في الأسبوع الماضي. يوم الاثنين، تجاوزت الهند روسيا لتصبح ثالث أكبر دولة تضررت في العالم.

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