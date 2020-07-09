هندسة الفيوم تستعد لاختبارات الفرقة الرابعة ببوابات تعقيم

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:17 ص
بوابة الفجر
تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، ومن منطلق حرص كلية الهندسة على أن تكون مؤسسة تعليمية آمنة تضمن سلامة وصحة أبنائها الطلاب وكل القائمين على أعمال اختبارات الفرقة الرابعة فقد تم اتخاذ العديد من الاحتياطات والإجراءات الاحترازية.

وصرح الدكتور شريف العطار، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، أنه تم تنظيف كافة مباني الكلية وتعقيمها والحرص على متابعة التعقيم للقاعات الامتحانية قبل وبعد الامتحانات، وترك مسافات بينية بين الطلاب فى اللجان الامتحانية لتحقيق أقصى درجات الأمان والسلامة، وتنظيم دخول وخروج الطلاب للامتحانات.

كما قامت إدارة الكلية بتغليف أرقام الجلوس للحفاظ عليها أثناء التطهير، وكذلك تم تعليق وتوزيع لافتات إرشادية للطلاب لتسهيل وصولهم إلى اللجان، وتجهيز بوابة تعقيم رئيسية عند مدخل الكلية لمرور كافة الطلاب والمراقبين خلالها، بالإضافة إلى توفير أجهزة لقياس درجات الحرارة للطلاب قبل الدخول للامتحان.

كما شدد شريف العطار على ضرورة التأكد من إرتداء الطلاب للكمامات والقفازات الطبية الواقية وتوفير كميات إضافية في حالة الحاجة إليها، وتعقيم الأيدي بمطهر كحولي قبل وبعد تداول أي أوراق أو أدوات.

كما أكد بأنه تم التنبيه على تجنب التجمعات، وتوفير طاقم طبي لمتابعة الحالة الصحية للطلاب طوال فترة انعقاد الامتحانات، مع تحديد لجنة خاصة لعزل الطلاب المشتبه بإصابتهم أو عند ظهور أعراض إعياء أو ارتفاع في درجات حرارة.

وصرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه تم اعتماد الميزانية الخاصة بالمرحلة الثالثة من مد كابلات الفايبر داخل جامعة الفيوم والتي يقوم بها مركز معلومات الجامعة ممثلا في مشروع الشبكات وتطوير البنية الأساسية بجامعة الفيوم وذلك بتعاون مشترك مع إدارات الجامعة المختلفة.

وأشارت الأستاذ الدكتور رانيا أبو السعود، مدير مركز معلومات الجامعة، أنه تم الاتفاق على مشروع مسارات خطوط الألياف الضوئية الجديدة والتي سيتم خلاله ربط العديد من المباني الجديدة بمركز معلومات الجامعة ومنها، مبنى إدارة الجامعة الجديدة ومبنى التعليم المدمج ومبنى كلية التربية للطفولة المبكرة الجديد ومبنى ملحق كلية دار العلوم ومبنى معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل الجديد ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات وكلية الهندسة الجديد ومبنى المطبعة المركزية ومبنى كليات التمريض والصيدلة والطب والأسنان الجديد ومبنى المستشفى الجامعي الجديد (الباطنة) ومبنى أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية.

هندسة الفيوم تستعد لاختبارات الفرقة الرابعة ببوابات تعقيم
هندسة الفيوم تستعد لاختبارات الفرقة الرابعة ببوابات تعقيم
هندسة الفيوم تستعد لاختبارات الفرقة الرابعة ببوابات تعقيم
هندسة الفيوم تستعد لاختبارات الفرقة الرابعة ببوابات تعقيم

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