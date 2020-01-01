العثور على جثة رجل طافية بترعة الجيزاوية في الحوامدية

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:06 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة رجل، طافية بترعة الجيزاوية، بمدينة الحوامدية، جنوبي محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الجيزاوية، بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث القسم، ومعاونه النقيب فاروق عبدالقادر، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وبدوره دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري، وتمكنت القوات من انتشال الجثة، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لرجل.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

اقرأ أيضًا.. حبس المتهمين بالاعتداء على طفلة سودانية الجنسية
أفاد مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة، الاعتداء الجنسي على طفلة سودانية الجنسية بمنطقة بولاق الدكرور، بأن تقرير الطب الشرعي أثبت تعرضها للاعتداء الجنسي، ولذلك أصدر قرارا بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

وأضاف المصدر ذاته، بأن المجلس القومي للأمومة والطفولة، كُلف برعاية الطفلة، وخضوعها لجلسات تأهيل نفسي لها، بعد تعرضها للاغتصاب والضرب بـ"موس"، في وجهها، فضلا عن خضوعها لجلسات تأهيل صحي، بعد تشوه وجهها.

كان مسجل خطر وصديقه قد اعتديا على طفلة سودانية الجنسية، بمنطقة بولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض عليهما، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، من سوداني الجنسية، بتغيب ابنته في ظروف غامضة.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، تحريات العقيد أحمد الوتيدي مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى أن سائق توك توك "مسجل خطر"، وصديقه، خطفا ابنة المبلغ عمرها 14 سنة، واحتجزاها ثم تعديا عليها جنسيا، وضربها أحدهما بـ"موس، في وجهها.

وتوصلت الجهود إلى تحديد هويتهما ومكانهما وأعدت مأمورية برئاسة المقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة غرب الجيزة وتمكنت من القبض عليهما وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غرق بوابة الفجر الفجر العثور على جثة

أخبار تهمك

محمد صلاح يدخل تاريخ ليفربول برقم قياسي جديد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 5 جنيهات

منذ حوالي 10 ساعة

تعليق صارم من أبنة شقيق الفنانة شادية على وفاة رجاء الجداوي

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يُشعل الصراع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على خناقة نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يتخذ قرارًا ناريًا داخل الأهلي بشأن رحيل "القاطرة البشرية"

منذ حوالي 10 ساعات

الكشف عن أسباب رفض أحمد فتحي الاستمرار مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموت يفجع مصطفى قمر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة

منذ حوالي 11 ساعة

صحفى إنجليزى يوضح سبب غضب محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ضد برايتون

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

لمعايرته على بشرته السمراء.. سوداني يطعن عامل في بولاق الدكرور

"كان بيلعب بطيارة".. غرق طفل بترعة الزمر في العمرانية

تقرير مفتش الصحة يكشف سبب وفاة طفل سقط في ترعة بالعمرانية

مسجل خطر وصديقه يغتصبان طفلة سودانية في بولاق الدكرور

اغتصبوها تحت التهديد.. قرارات النيابة بشأن واقعة طفلة بولاق الدكرور

مصرع سيدة في حادث انقلاب سيارة بترعة المريوطية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

12:18 ص

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

09:30 م

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

02:00 م

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»