تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي









تختتم اليوم الخميس الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لمواجهتي أودينيزي أمام سبال وانتر ميلان أمام هيلاس فيرونا.









بينما شهدت هذه الجولة إثارة كبيرة حيث نجح نادي ميلان فى الفوز على حساب نظيره يوفنتوس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين بينما سقط نادي لاتسيو بالخسارة أمام فريق ليتشي بنتيجة هدفين مقابل هدف.













ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي قائمة هدافي بطولة الدوري الإيطالي الممتاز قبل نهاية الجولة 31:





شيرو ايموبيلي.. 29 هدفًا





2-كريستيانو رونالدو.. 26 هدفًا.





3-روميلو لوكاكو.. 20 هدفًا.





4-جواو بيديو جلفاو.. 17 هدفًا.





5-لويس مورييل.. 17 هدفًا.





6-جوسيب إيليشيش.. 15 هدفًا.





7-فرانشيسكو كابوتو.. 15 هدفًا.





8-إدين دجيكو.. 14 هدفًا.





9-دوفان زاباتا.. 14 هدفًا.



