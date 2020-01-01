عقب الفوز على إسبانيول.. تعرف على فارق النقاط بين ريال مدريد وبرشلونة

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:19 ص
ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
عبد القادر عرابي

تمكن فريق برشلونة الإسباني من حسم ديربي كتالونيا أمام جاره إسبانيول بهدف نظيف، في إطار مواجهات الجولة 35 من الدوري الإسباني.


ويدين برشلونة بالفضل لمهاجمه الأوروجواياني لويس سواريز، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56 من أحداث المباراة.


وارتفع رصيد برشلونة للنقطة 76 في المركز الثلني، بينما توقف رصيد إسبانيول عند النقطة 24 وهبط رسمياً لدوري الدرجة الأولى.


وبفضل هذا الفوز، أصبح فارق النقاط بين ريال مدريد وبرشلونة نقطة وحيدة، بعد أن كان 4 نقاط قبل تلك المباراة.


ويمتلك النادي الملكي مباراة أكثر، حيث سيواجه ضيفه ديبورتيفو ألافيس غداً الجمعة 11 يوليو، في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.


وتتبقى 3 مباريات أمام برشلونة، بينما تتبقى 4 مباريات أمام ريال مدريد، الذي سيحاول اعادة الفارق أربع نقاط مرة أخرى، في حال حقق الفوز على ألافيس.


جدير بالذكر أنه في حال تساوي الفريقين في النقاط، ستكون الأفضلية لريال مدريد، استناداً لقاعدة المواجهات المباشرة، التي تميل لمصلحة النادي الملكي.

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