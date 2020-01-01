حمادة هلال يودع والدته بـ"سلام يا غالية" (فيديو)

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نشر الشاعر هادي أبو اليزيد، فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وتضمن هذا الفيديو مجموعة من الصور التي تجمع الفنان حماده هلال، بوالدته الراحلة على أغنية حماده هلال، وكتب هادي عليه قائلاً: "سلام يا غالية".



وفي سياق آخر شيع حمادة هلال، جثمان والدته وتم دفنها بمقابر الرقابة الادارية الخاصة بالأسرة بالعين السخنة والتي رحلت عن عالمنا صباح أمس بعد صراعها مع مرض السرطان.



ودخلت والدة حمادة هلال المستشفى في الأيام الماضية وتدهور حالتها الصحية حتى لفظت أنفاسها الآخيرة في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو.