أستاذ مناعة: مصر آمنة تمامًا من عدوى الطاعون الدبلي (فيديو)

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ المناعة والوقاية بطب الزقازيق، إن الطاعون هو مرض بكتيري خطير جدًا، وكان يسمى قديمًا بالموت الأسود، ويوجد منه 3 أنواع.

وأكد "المر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن ما حدث قديمًا بسبب الطاعون لن يحدث مرة أخرى، لافتًا إلى أن المضادات الحيوية للطاعون متوافرة ورخيصة.

وشدد  أستاذ المناعة والوقاية بطب الزقازيق، على أن مصر بعيدة وآمنة تمامًا من عدوى مرض الطاعون الدبلي والرئوي، منوهًا بأن الصينيين يتناولون الفئران والسناجب، ويكلون الكلى الخاصة بهم.

فيما يلي يقدم "الفجر" أبرز طرق الوقاية والعلاج من هذا الطاعون:
- للوقاية من الطاعون الدبلي يجب التأكد من التأكد من كون منزلك مقاومًا للقوارض، بإزالة مناطق الأعشاش المحتملة، مثل أكوام الشجيرات والحجارة وخشب الوقود والخردة، وإذا أدركت وجود تفشٍ للقوارض فاتخذ الخطوات للسيطرة على الأمر.

- ارتد القفازات عند التعامل مع حيوانات محتملة الإصابة، ولا تترك طعام الحيوانات الأليفة في مناطق يمكن للقوارض الوصول إليها بسهولة، وحافظ على بقاء حيواناتك الأليفة خالية من البراغيث.

- يمكن علاج الطاعون بالمضادات الحيوية، ويشيع التعافي إذا ما بدأ العلاج مبكرًا، لذا أن أي شخص يظهر عليه أية أعراض يجب عليه الاهتمام بشكل سريع.

- استشاري الأحياء المجهرية بجامعة ساوثهامبتون بإنجلترا، ماثيو درايدن، أكد أن الطاعون مصدره بكتيريا بخلاف كوفيد-19، وهو قابل للعلاج بسهولة بالمضادات الحيوية.

- الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقا، أكد أن المرض يعالج بالمضادات الحيوية مثل فيبراميسين أو سيبرو ويتم الشفاء منه خلال من عشرة أيام إلى أسبوعين طالما تم تشخيصه مبكرا.

يذكر أن مرض الطاعون الدبلي وينتشر حاليا في منطقة منغوليا الداخلية شمالي الصين، وهناك خطر من انتشار المرض بين سكان المدينة، وطالب السلطات بعدم اصطياد وتناول الحيوانات البرية، وهو مرض حيواني المنشأ وينتشر بين القوارض الصغيرة "الفئران والجرذان" والبراغيث.

وتنتقل عدوى المرض إلى الإنسان عن طريق البراغيث، وينتشر هذا المرض من دولة إلى أخرى عن طريق الفئران التي تنتقل بواسطة وسائل النقل، ومن أعراضه يسبب التهاب اللوزتين والغدد اللمفية والطحال وتظهر اعراضه على شكل الحمى والصداع والرعشة وآلام في العقد اللمفاوية.

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