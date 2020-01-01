برلمانية: السيسي يؤمن بحماية المرأة.. والجميع يستمد منه القوة

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:26 ص
مارجريت عازر
مارجريت عازر
أمنية فوزي
قالت النائبة مارجريت عازر، مساعد أمين عام المجلس القومي للمرأة، تعليقا على مشروع قانون سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، قائلة إن التحرش يهدد المجتمع ككل؛ لأن المرأة هي العنصر الساسي في المجتمع، والجميع يخشى من تسريب المعلومات.

وأضاف "عازر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الحياة الشرقية لها ثقافة سيئة جدًا تجاه المرأة المتحرش بها، مشددة على ضرورة التخلص منها، وحماية المرأة من النظرة السيئة، والنظر إليها أن ملابسها غير منضبطة أو سلوكها غير منضبط.

ونصحت الفتيات اللاتي تتعرضن للتحرش بالتوجه إلى أقرب قسم شرطة، والإدلاء بأقوالها كاملة، مؤكدة أن المعلومات ستكون في سرية تامة؛ لأن القانون يحمي المبلغ.

وأشارت إلى أن هناك دعوة لأن تتعامل الضابطات النساء في مثل هذه القضايا، لافتة إلى أن رأس الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤمن بحماية المرأة، والجميع يستمد قوته منه، موضحة أن بلاغات التحرش ارتفعت في الوقت الحالي، وكادت تكون معدومة سابقًا.

واقعة الطالب المتحرش
وبرز "هاشتاج" بين قائمة الأكثر تداولًا على تريند مصر بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث زعم خلاله مغردون تورط شاب طالب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في أعمال مخلة بالآداب مع عدد كبير من الفتيات، حيث قالت الروايات المنتشرة عبر منصات السوشيال ميديا، أن عدد الفتيات المتضررات من أفعال الطالب (أ ب ز) وصل إلى أكثر من 50 فتاة، إضافة إلى مزاعم اتهامه باغتصاب طفلة عمرها 14 عامًا - حسب ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفى رواية أخرى، أشار المغردون إلى أن ضحايا الطالب، تجاوز عددهن 100 فتاة، وتشير رواية إحدى الفتيات - زعمت أنها ضحية من ضحايا الطالب الجامعي - أنه كان يقوم بأفعال مخلة بالآداب مع الفتيات ويبتزهن تحت تهديد نشر صور مفبركة لهن عبر الإنترنت حتى يستجبن لطلباته الجنسية، ونشرت فتيات شهادات صادمة على "تويتر"، أكدن فيها أن هذا الشاب تحرّش بأكثر من 50 فتاة في الجامعة الأمريكية.

وقالت إحدى الفتيات: "هذا الشخص تحرّش بي وبشقيقتي، عندما كان عمرنا 13 و14 عامًا، وهددنا بنشر صور مفبركة لنا، إذا لم نستجب لمطالبه"، وكتبت أخرى "سبق وتحرّش بي، وطاردني وهددني مئات المرات، وفى إحدى المرات، هددني بإخبار والدي إنني أمارس الجنس معه، لكنى لم أفعل ذلك، فقط أراد تهديدي كي أخضع له ولمطالبه الجنسية"، وروت ثالثة ما حدث معها: "هددني إذا لم أنفذ رغباته، سينشر شائعات عنى، ويقول أيضًا أني مارست الجنس معه، وهذا لم يحدث".

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