يورجن كلوب يشيد بمحمد صلاح بعد التسجيل امام برايتون

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:30 ص
يورجن كلوب
يورجن كلوب
علي ماهر حلمي


أشاد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بلاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح بعد أن تألق وسجل هدفين أمام برايتون فى المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".


وقال كلوب عقب المباراة:" ما يقوم بيه صلاح أمر لا يصدق الأرقام تتحدث عن نفسها، فاز في العامين الماضيين بجائزة الحذاء الذهبي وهو إنجاز هام له".


وأضاف مدرب ليفربول:"الوصول الي 250 هدف لمو وفيرمينو وساديو فهو أمر استثنائي، تخيل أين كنت سأكون بدونهم".


يذكر ان نادي ليفربول قد حقق فوزا خارج ارضه بنتيجة  ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز وشهدت المباراة تألق محمد صلاح الذي سجل هدفين وصنع هدف.

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