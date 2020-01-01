أحمد موسى لـ محافظ البحيرة: "محدش هيساعدك على الغلط" (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن محافظة البحر الأحمر نفذت الموجة رقم 16 لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "الحملة شملت إزالة تعديات بمنزل مسؤول كبير سابق بالبحر الأحمر"، مردفا: "أهالي البحر الأحمر كانوا بيتفرجوا النهاردة والبلدوزر يزيل سور الجنينة المخالف بمنزل المسؤول السابق".





ووجه موسى، التحية إلى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قائلا: "لا تصالح في التعدي على أملاك الدولة، لا أحد فوق القانون".





كما وجه موسى الشكر إلى محافظ البحيرة بعد إزالة برج مخالف مكون من 13 طابقا، قائلا: "محدش هيساعدك على الغلط".





مجلس الوزراء يعطي فرصة للتقدم بطلبات التصالح

أعلن مجلس الوزراء عن آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، في الموافق 30 سبتمبر، حيث طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية.





وترصد "الفجر" في سطور التالية أبرز خطوات للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء:





١- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.





٢- مستندات دالة على صفة مقدم الطلب بشأن المبنى المطلوب التصالح عليه.





٣- مستندات دالة أنه تصالح قبل العمل بأحكام قانون التصالح في 8 أبريل 2019.





٤- نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتان من مكتب هندسي.





٥- تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين أن المبني يحقق السلامة الإنشائية.





٦- الحصول على إيصال سداد رسم فحص الطلب.





٧- سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.





٨- يحصل على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات.





٩- يصدر قرار بالقبول أو التصالح من قبل لجنة السلامة الإنشائية.





١٠- حال قبول التصالح يتم دفع مقابل بـ50 جنيها للمتر، وصولًا إلى 2000 جنيه حسب الموقع.





١١- يمكن تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات، ودفع مقدم 25%.





١٢- يصدر قرار برفض التصالح في حالة عدم سداد قيمة التصالح خلال 60 يوما.





اجتماع للحكومة





وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعا مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتحديد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين للتصالح.





لجان تعمل بأقصى سرعة

ونوه مصطفي مدبولي في بداية الاجتماع، أن كل من تقدم للتصالح في مخالفات البناء، في الأيام الأخيرة، والذين يصل عددهم إلى نحو 325 ألفا، عليهم إيداع مبلغ جدية التصالح، مشيرًا إلى أن اللجان المشكّلة للتقييم ستعمل بأقصى سرعة؛ للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف، وعليه سدادها، وسيتم استنزال مبلغ جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة‪.





وأكد مدبولي، أن أي مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور، منوهًا بأن السداد سيبدأ اعتبارًا من 15 يوليو لمن سبق تقدمهم، أما فيما يخص من يتقدم لأول مرة، فعليه دفع قيمة جدية التصالح، وستخصص وزارة المالية حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات‪.‬





تحديد مبالغ جدية التصالح