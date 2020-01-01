عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

أعلن نادي الزمالك، إصابة لاعب الفريق كريم بامبو، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بعد إيجابية المسحة الطبية التي أجراها اللاعب مؤخرًا.





وقال أمير مرتضي منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، أن بامبو تعرض للإصابة بفيروس كورونا.





وأوضح مرتضى في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، أن نتيجة المسحة الطبية التي أجراها بامبو جاءت إيجابية، وأنه بعد عدة أيام سيخضع اللاعب لمسحة طبية أخرى.





وكان الزمالك قد أجرى المسحة الطبية الثانية للكشف عن فيروس كورونا مساء أمس، الثلاثاء، استعدادًا للدخول في معكسر مغلق تمهيدًا لعودة الدوري المصري الممتاز في السادس من أغسطس المقبل.





ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته: 1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة. 2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة. 3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة. 4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة. 5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة. 6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة. 7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة. 8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة. 9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة. 10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة. 11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة. 12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة. 13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة. 14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة. 15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة. 16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة. 17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة. 18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.









