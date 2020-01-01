بعد تثبيت الأسعار.. "البترول" تزف خبرا سارا للمواطنين

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أبقت على أسعار البنزين والسولار كما هي لمدة 3 شهور جديدة.





وأشار "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، إلى أن هذه اللجنة تحدد قرارها بناء على عدة عوامل منها سعر الصرف، وسعر خام برنت في السوق العالمي.





وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول، أن شهور إبريل ومايو ويونيو كانت الأوضاع بهم استثنائية، حيث حدث انكماش كبير في الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا، منوها بأن اللجنة درست توقعات المؤسسات الدولية والتي تشير أن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر إلى استمرار ارتفاع خام برنت ، مؤكدا أن مصر تشهد استقرار في الامدادات البترولية، حيث تصل للمواطن بسهولة.





لجنة تسعير البترول تثبت أسعار المنتجات البترولية

هذا، وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تثبيت الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك لفترة ثلاثة أشهر من يوليو حتى سبتمبر 2020.





وجاء قرار اللجنة، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خلال اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي.





وبحسب القرار، تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: 25ر6 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر.





واستعـرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنـت في السوق العالمي وسعر الصـرف للفتـرة أبريل يونيو 2020، واللذين يعتبران أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.



