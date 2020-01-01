الجيش الليبي: مصر تحدثت بلساننا أمام مجلس الأمن (فيديو)

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:16 ص
العميد خالد محجوب
العميد خالد محجوب
أمنية فوزي
أشاد العميد خالد محجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، بكلمة مصر أمام مجلس الأمن، موضحًا أن كلمة مصر أمام مجلس الأمن، في اجتماع أمس الأربعاء، لمناقشة الأزمة الليبية، وضعت النقاط فوق الحروف، وكانت بمثابة الحديث بلسان كل ليبي حر.

وأشار "محجوب"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن تركيا أعلنت 3 مناورات بحرية على السواحل الليبية، مشيرًا إلى أنهم يحشدون مليشياتهم من أجل التقدم إلى المنطقة، لكن هناك إعادة للحسابات بشكل كبير للغاية، أولها هي صد الهجوم الأول في سرت، ومنع دخول هذه المجموعة من المرتزقة.

وأضاف  مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أن أردوغان يتوهم بأن ليبيا حالها كحال أي دولة أخرى، لكن ليبيا رقم صعب المنال بالنسبة لأوهامه، ولا يعرف ماذا تعني ليبيا لمصر ولشعبها، موضحًا أن تركيا تعيد حساباتها بشكل كبير بعد تدمير منظومتها الدفاعية في الوطية.

وتابع، أن المسألة معقدة بالنسبة لتركيا، لا سيما أن ليبيا لديها القدرة على المواجهة أمام التدخل التركي، مشيرًا إلى أن ما يقدمه الإعلام في مصر، مساندة كبيرة للقضية الليبية، موجهًا الشكر لمصر وإعلامها على الاهتمام والدعم المستمر للشعب الليبي من أجل استقرار، مشددًا أن ليبيا قادرة على صد ودحر ميليشيات تركيا، وتم رصد كل التحركات التركية.

وأكد أن ليبيا ستصطاد أي أهداف ستتحرك في المنطقة، مشددًا أنه تم القضاء على أغلب عناصر الميليشيات الليبية بعد متابعة دقيقة للغزو التركي.

الجيش الليبي يؤكد استمراره في مواجهة الغزو التركي
وكان قد أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مواصلة بناء القوات المسلحة لحماية ليبيا من الغزو وقطع الطريق أمام الإرهاب.

وأضاف "حفتر"، خلال كلمته، الثلاثاء: "وطننا يتعرض إلى خطر داهم يهدد حاضره ومستقبله من خلال الاستعمار التركي البغيض".

وأوضح أن تركيا تمارس عدوانها الهمجي على ليبيا فتنشئ غرف عمليات وترسل ضباطها والمرتزقة والسلاح لقتال الجيش الليبي، وتسعى للسيطرة على ثروات ومقدرات الليبيين لمعالجة أزماتها الاقتصادية.

وتابع: "استجبنا للمطالب الملحة من المجتمع الدولي للشروع في ترتيبات التسوية السياسية، لكننا لن نسمح باستغلال هذه الفترة لجلب مزيد من الأسلحة والمرتزقة".

رسالة إلى تركيا
قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن ضرب قاعدة الوطية رسالة إلى تركيا أننا في مواجهة صريحة ضد العدو، موضحًا أن هناك أنباء شبه مؤكدة عن مقتل واحد من أهم قادة الجيش التركي بقاعدة الوطية.

وأوضح خلال تصريحات صحفية، أن هناك معلومات غير مؤكدة عن سقوط عشرات القتلى من الجيش التركى في استهداف قاعدة الوطية.

وأشار إلى أن نجاح الضربة جاءت بسبب توقيتها المهم، لافتًا إلى أن كل المنطقة غرب سرت هي منطقة عمليات وحظر جوى.

وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت إنه تم تداول أنباء عن مقتل قائد تركي و6 ضباط آخرين في الغارات الجوية التي شنتها القوات الجوية الليبية على قاعدة الوطية.

وأكد موقع "تركيا الآن" أن غارات جوية استهدفت قاعدة الوطية في ليبيا، في ساعة متأخرة من ليل السبت - صباح الأحد، ودمرت منظومة دفاع جوي تركية.

وقالت مصادر، إنه تم تنفيذ 9 ضربات جوية دقيقة على منظومات الدفاع الجوي التركية التي تم تركيبها مؤخرًا في قاعدة الوطية من طراز «هوك»، ما أسفر عن تدميرها، وكذلك تدمير 3 رادارات بالكامل.

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