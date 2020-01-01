بهدف سواريز.. برشلونة يعبر كمين إسبانيول ويواصل الضغط على ريال مدريد





ويُدين الفريق الكتالوني بهذا الفوز الثمين إلى مهاجمه الأوروجواياني لويس سواريز، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني.





رفع برشلونة رصيده بهذا الفوز الغالي إلى 76 نقطة في المركز الثاني ومتخلفًا بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر، والذي سيُلاقي فريق ديبورتيفو ألافيس في نفس الجولة مساء الجمعة المقبل.





ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة اليوم :-



1 ريال مدريد، 77 نقطة.

2 برشلونة، 76 نقطة.

3 أتلتيكو مدريد، 63 نقطة.

4 إشبيلية، 60 نقطة.

5 فياريال، 57 نقطة.

6 خيتافي، 53 نقطة.

7 ريال سوسيداد، 51 نقطة.

8 أتلتيك بلباو، 48 نقطة.

9 غرناطة، 47 نقطة.

10 فالنسيا، 47 نقطة.

11 أوساسونا، 45 نقطة.

12 ليفانتي، 43 نقطة.

13 بلد الوليد، 39 نقطة.

14 ريال بيتيس، 38 نقطة.

15 سيلتا فيجو، 35 نقطة.

16 إيبار، 35 نقطة.

17 ألافيس، 35 نقطة.

18 مايوركا، 29 نقطة.

19 ليجانيس، 28 نقطة.

20 إسبانيول، 24 نقطة.





حقق برشلونة فوزًا صعبًا وغاليًا على حساب ضيفه إسبانيول، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.