"نائب رئيس مركز شباب محمد صلاح" : المكان تحول لبؤرة للحشرات

قال غمري إبراهيم السعدني، نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب محمد صلاح، إنه رغم موافقة وزير الشباب والرياضة على تطوير الملعب الذي تخرج منه النجم العالمي، ولاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، إلا أن العمل توقف فيه منذ 8 أشهر حتى تحول المكان إلى بؤرة للحشرات وهدد سلامة المنازل المجاورة له.





وأضاف "السعدني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأعمال التي نفذت في تطوير المركز عقب قرار الوزير، لم تتجاوز الـ15%، ولكنه توقف عند مرحلة حرجة جعلته مصدر خطر، ما دفع الأهالي المجاورين للمركز إلى تقديم عدة بلاغات خوفًا على صحتهم وسلامة منازلهم من التصدع.





محمد صلاح يواصل التألق

في سياق منفصل، فاز لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام برايتون والتي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".





وشهدت المباراة بين ليفربول ضد برايتون تألق اللاعب الدولي المصري محمد صلاح حيث شارك في المباراة كاملة واستطاع وان يسجل هدفين ويصنع هدف.





وانتهت المباراة بين الفريقين بفوز نادي ليفربول أمام نظيره نادي برايتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برايتون الدولي.





وبهذه النتيجة رفع نادي ليفربول رصيده من النقاط إلى 92 في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما ظل نادي برايتون بالمركز السادس عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.