شاهد.. أحمد موسى: مشروع قانون يقضي على جرائم التحرش

علق الإعلامي أحمد موسى، على قانون الحفاظ على سرية البيانات الخاصة بمقدمي بلاغات التحرش والاعتداء الجنسي، موجهًا التحية للمستشار عمر مروان، وزير العدل، وإلى مجلس الوزراء، والذي وافق عليه في اجتماع اليوم الأربعاء.





وأوضح "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المستشار عمر مروان، وزير العدل تقدم بمشروع قانون الحفاظ على سرية البيانات بشأن الفتيات اللائي يتعرضن لأي اعتداء جنسي أو تحرش، مشددًا أن ذلك يمنحهم الثقة ولن يعرفها أي شخص باستثناء المحقق وتعرض على المحكمة.





وتابع، أن هذا المشروع يضمن الحفاظ على سرية البيانات، بعد موافقة مجلس الوزراء على هذا المشروع، الأمر الذي يحد بشكل كبير للحد من انتشار جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.





واستكمل أنه حال أي شخص سيكشف عن سرية بيانات المتقدم ببلاغ التحرش أو الاعتداء الجنسي، سيتعرض لعقوبة الحبس، وأن هذا المشروع يضمن عدم إثبات بيانات المجني عليهن في المحاضر والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق فقط.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن هذا القانون كان مطلبًا جماهيريًا، لذلك أي فتاة تتعرض للتحرش الجنسي، لا بد وأن تتوجه على الفور للتقدم ببلاغ.





واقعة الشاب المتحرش