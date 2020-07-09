رئيس الزمالك يجتمع بنجم الفريق لتجديد تعاقده

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:05 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
يعقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع يوسف أوباما لاعب فريق الكرة الأول، من أجل مناقشة تجديد تعاقد الأخير مع النادي.

وقال الإعلامي خالد الغندور، مقدم برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك: مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يتوجه الآن إلى مكتبه لعقد جلسة مع يوسف أوباما لمناقشة تجديد عقده مع النادي.

وينتهي عقد يوسف أوباما مع نادي الزمالك بنهاية الموسم المقبل،حيث يعتبر واحدا من أهم الأوراق في فريق الزمالك خلال المواسم الأخيرة.


في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين برنامح تأهيلي، قبل عودة التدريبات الجماعية في الأيام القليلة المقبلة من خلال المعسكر المغلق، وذلك بعد الإيقاف الطويل  في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. 

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٤ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا. 


يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

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