الصحة الروسية تسجل ثالث دواء لمحاربة فيروس كورونا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:56 م
بوابة الفجر
وكالات
سجلت وزارة الصحة الروسية دواء (كورونافير)، من شركة (R-Pharm)، الثالث لمحاربة فيروس كورونا المستجد، والمُصنَع على أساس الدواء التجريبي المضاد لنزلات البرد في اليابان (فافيبيرافير)، وفقاً لما جاء في سجلات الدولة للأدوية.

وكان الدواء الأول (أفيفافير)، الذي انتجه صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة (KhimRar)، بينما كان الثاني دواء (أريبليفير) من إنتاج شركة (Promomed).

وجاء في البيان الذي أصدرته شركة (R-Pharm) "يعد كورونافير أحد الأدوية الأوائل في روسيا والعالم الذي لا يعالج المضاعفات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، ولكنه يحارب الفيروس ذاته".

ووفقاً للبيان، فإن الدواء الجديد يمنع بطريقة فعالة تكرار الفيروس، وهو ما تم تجربته خلال التحقيقيات السريرية لعملية التسجيل.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة، أليكسي ريبيك، إن "ظهور (كورونافير) في روسيا له أهمية لا تقدر بثمن ليس فقط من وجهة نظر صحة المرضى".

ووفقاً لرجل الأعمال الروسي، فإن قدرة الدواء الجديد على منع استنساخ الفيروس بطريقة سريعة "تتيح إمكانية تقليل سرعة انتشاره، وتضمن سلامة المحيطين بالمريض".

وأعلنت الشركة أنها سترسل الدواء بعد تسجيله لجميع الأنحاء الروسية، وسيستحدم في مستشفيات موسكو وسان بطرسبرغ وياروسلافل، بالإضافة لمدن أخرى تتعامل مع حالات خطيرة مصابة بالفيروس التاجي. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محاربة كورونا فيروس كورون روسيا دواء ثالث اصابات

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع مصطفى قمر

منذ 41 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على خناقة نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من الأهلي بشأن صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يتخذ قرارًا ناريًا داخل الأهلي بشأن رحيل "القاطرة البشرية"

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الزمالك الكبرى تصل غدًا للانضمام إلى الأبيض

منذ أقل من ساعتين

شاهد - محمد صلاح يسجل الهدف الثاني له في شباك برايتون والثالث لليفربول

منذ 42 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة

منذ حوالي 7 ساعات

محمد صلاح يُشعل الصراع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

منذ أقل من نصف ساعة

مرتضى منصور يُجهز مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

منذ حوالي 8 ساعات

إنبي يُحدد طلباته لبيع أسامة جلال إلى الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

الكشف عن مصير رمضان صبحي مع الأهلي

منذ 39 دقيقة

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

روسيا تكشف عن النتائج الأولية لدواء ضد فيروس كورونا

أفيفافير.. التفاصيل الكاملة لأول علاج روسي لكورونا بنتائج مبهرة

روسيا تعلن موعد طرح أول دواء معتمد لعلاج كورونا

إنفوجرافيك| 8 معلومات عن "أفيفافير".. أول علاج روسي لكورونا

روسيا تعلن تسجيل 8863 إصابة جديدة بكورونا إضافة إلى 182 وفاة

روسيا تتخصص 70 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

محمد صلاح يُشعل الصراع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

11:10 م

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

09:30 م

عاجل.. الموت يفجع مصطفى قمر

10:55 م

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

02:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»