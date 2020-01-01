رئيس الوزراء العراقي: مصممون على ملاحقة قتلة "الهاشمي"

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:48 م
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
وكالات
جدد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، عزم الحكومة على ملاحقة الجناة الذين استهدفوا المحلل الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي قرب منزله في حي زيونة شرقي بغداد.

وقال الكاظمي خلال إجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، "إننا مصممون بعزم لا يلين على ملاحقة الجناة، وأن لا تمر هذه الجريمة الجبانة بلا عقاب، وإن سيادة القانون سيكون لها دائماً الصوت الأعلى والأخير".

وشدد على "تأكيد تنفيذ توجيهاته إلى الأجهزة المعنية بالإسراع في إتمام التحقيق بهذه الجريمة النكراء، ورفع النتائج وتقديم الجناة إلى عدالة القضاء".

وأكد أن "على أجهزة وزارة الداخلية والقوات الأمنية التي تسيطر على الأرض بأن تواصل تطبيق ساعات حظر التجوال بمنتهى الانضباط والالتزام، وأن تتعامل بجدية وحسم في تطبيق قرارات الحظر الصحي، فضلاً عن محاسبة المخالفين والمتسببين بخرق التعليمات".

وأكد المجلس على تنفيذ المقررات السابقة بفرض الغرامات على المخالفين لإجراءات الحظر الصحي، والتأكيد على إغلاق كل ماله علاقة بتجمعات الأفراد المخالفة لشروط مجابهة جائحة كورونا، بما في ذلك القاعات الرياضية، والأماكن الترفيهية، والنوادي والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية الكبيرة. 

كما جدد المجلس تأكيده على أن الأجهزة الأمنية والإدارية ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة كافة بحق المخالفين، بما في ذلك سحب إجازات الممارسة الممنوحة لهم ولأماكن حدوث المخالفة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ملاحقة قتلة رئيس الوزراء العراقي الهاشمي الكاظمي

أخبار تهمك

الكشف عن مصير رمضان صبحي مع الأهلي

منذ 39 دقيقة

شاهد - محمد صلاح يسجل الهدف الثاني له في شباك برايتون والثالث لليفربول

منذ 42 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

محمد صلاح يُشعل الصراع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

منذ أقل من نصف ساعة

إنبي يُحدد طلباته لبيع أسامة جلال إلى الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

قرار جديد من الأهلي بشأن صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ حوالي 3 ساعات

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ حوالي 10 ساعات

مرتضى منصور يُجهز مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

فايلر يتخذ قرارًا ناريًا داخل الأهلي بشأن رحيل "القاطرة البشرية"

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الزمالك الكبرى تصل غدًا للانضمام إلى الأبيض

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على خناقة نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموت يفجع مصطفى قمر

منذ 41 دقيقة

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

العراق: تكليف الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله بمنصب رئاسة أركان الجيش

العراق.. اغتيال خبير أمني برصاص مجهولين في بغداد

بريطانيا تناشد العراق بمحاسبة المسؤولين عن "اغتيال الهاشمي"

الرئيس العراقي يتعهد بمحاكمة قتلة الخبير الأمني هشام الهاشمي

الداخلية العراقية تأمر بتشكيل لجنة تحقيق بشأن ملابسات "اغتيال الهاشمي"

القضاء العراقي يشكل هيئة تحقيقية تختص في جرائم الاغتيالات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

محمد صلاح يُشعل الصراع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

11:10 م

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

09:30 م

عاجل.. الموت يفجع مصطفى قمر

10:55 م

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

02:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»