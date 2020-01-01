خاص.. أول رد من وعد ملحم بركات بعد انتقاده للقائمين على مهرجانات "بعلبك" الدولية

Advertisements

نظمت لجنة مهرجانات بعلبك الدولية حفلها الموسيقي لهذا العام والذي حمل عنوان "صوت الصمود" من معبد باخوس في بعلبك من دون جمهور في المعبد الروماني، في حدث ارتدى رمزية كبيرة في ظل الانهيار الاقتصادي كمحاولة لاضفاء نبض للشارع اللبناني.



وانتقد الفنان وعد نجل الفنان والموسيقار اللبناني الراحل ملحم بركات وعلق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل فيسبوك قائلُا: عدم إحترام وجود الموسيقار ملحم بركات على أرض بعلبك مخجل، يا ريت ما نطرنا و ما حضرنا.



وللوقوف على حقيقة الأمر، تواصل الفجر الفني مع وعد بركات والذي قال لنا في تصريح خاص "انزعجت وشعرت باستفزاز بعد عرض الحفل الذي أطلقته مهرجانات بعلبك الدولية منذ 3 أيام؛ وذلك بسبب قطع مشاهد كل الأعمال التي كانت في بعلبك ومهرجانات بعلبك.



وأضاف: وأنا أتذكر جيدًا لأنني شاركت مع والدي الموسيقار الراحل ملحم بركات في مسرحية ومن الحب ماقتل لغسان الرحباني وهي من بطولة والدي ملحم بركات، وكان لي دور صغير فيها وتم عرضها عام 2010، وحققت نجاحات منقطعة النظير وشهدت إقبالًا جماهيريًا كبيرُا وحتى عندما عرضت منذ فترة على القنوات الفضائية لاقت تفاعلًا كبيرًا.



وتابع وعد قائلًا: وأكثر شئ يحزنني أن شخص مثل ملحم بركات يكون غير موجود في مثل هذه المناسبات، ممنوع يكون متغيب وغير موجود ممنوع.



واستطرد حديثه: يزعجني أن ملحم بركات شخص دافع عن وطنه لبنان كثيرُا وعن لهجته وكان مهموم بكل القضايا والأمور التي تخص بلده، وفي النهاية وطنه ينساه ولايذكره وهذا الشئ قهرني واستفزني.



واختتم وعد بركات حديثه قائلًا: ملحم بركات العظيم لاينتظر من أحد أن يصفق له أو يعمل له حفلات لأنه استطاع أن يترك بصمه كبيرة داخل قلوب الجميع بمجده وبرهن على أنه لا ينسى أبدًا مهما مر الزمن ولا أعرف إذا كان ماحدث بمهرجانات بعلبك مجرد سهو أم مقصودة، ونهاية الحديث أحب أن أقول أن الراحل ملحم بركات هو شخص يجب أن يتذكره الجميع دائمًا لأنه الشعب والجمهور يحبه ويسمع أعماله ويعشقها.