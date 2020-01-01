عاجل.. الموت يفجع مصطفى قمر

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:55 م
مصطفى قمر
مصطفى قمر
مي مرسي
أعلن الفنان مصطفى قمر عن وفاة نجل عمه من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وذكر مصطفى في المنشور قائلا: "توفى الى رحمة الله ابن عمي سامح قمر ربنا يرحمه برحمته كنت باحبه جدا كان زي اخويا بالظبط وكان سند لينا الطيبة والجدعنة والرجولة ربنا يرحمك يا سامح فجيعة بالنسبة لعيلة قمر كلها " انا لله وانا اليه راجعون" ادعوله بالرحمة".

وشوق الفنان مصطفى قمر جمهوره سابقا، بمفاجأة مع إيهاب توفيق وحميد الشاعري وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "بوم.. انتظروا مفاجأة كبيرة قريبا.. باقي 15 يوما"

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