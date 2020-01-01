حفيدة رجاء الجداوي تروي تفاصيل حياتها مع جدتها

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قامت روضة الهندي، حفيدة الفنانة رجاء الجداوي، بمشاركة منشور تتحدث فيه عن جدتها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتبت روضة الهندي قائله: "هيوحشني اني ادخل اوضتك فجأة واقولك "امتحان مفاجئ هاتي السكريبت" واسمعلك ونقعد نضحك لحد لما ندمع هيوحشني اني ادخل عليكي واقولك “ملكيش نفس تتغلبي في دورين كوتشينة يا جوجا" وكالعادة طبعا بتقطعيني هيوحشني اني اكون نايمة والاقي مامي داخلة عليا تقولي الحقي انا نزلت Story او تلعط live او اي كارثة من الكوارث التانية بتعتك نجري انا ومامي على اوضتك وتقوليلنا جملتك الشهيرة مالو التيليفون ابو قرص".



وأضافت "الهندي" متحدثه عن جدتها قائله: "هيوحشني اني اقعد اتفرج عليكي واتعلم منك هيوحشني تريقتك مع صحابي هيوحشني خفة دمك وكرمك واخلاقك وتسامحك هيوحشني انك تفهميني وتناقشيني وتساعديني وتديني رأيك كان عندي ٤٣ يوم استعد فيهم بس امبارح لقيت نفسي بفتح باب اوضتك بقولك يا أنا ووقفت سكت كتير وقلت الله يرحمك يا حبيبتي شكرا على كل حاجة".



يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، توفت مساء الأحد بمستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.



