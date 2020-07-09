السبت القادم.. رنا سماحة ضيفة برنامج "ريا وسكينة"

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تحل الفنانة رنا سماحة ضيفة برنامج "ريا وسكينه " السبت القادم الذي يقدمه كلا ًًمن انتصار وبدرية طلبة ، المذاع علي قناة النهار.



حيث نشرت رنا فيديو قائله : استنوني يوم السبت الساعه٥ مساءً على قناة النهار في ضيافة ريا وسكينه النجوم القمرات

بدريه طلبه وانتصار وربنا يستر.



وسوف تاحدث رنا عن مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي بمسلسلي 'جمع سالم ، يا أنا يا جدو' والبومها الجديد التي تستعد لطرحه.



وعلى صعيد آخر، تشارك الفنانة رنا سماحة في السباق الرمضاني في مسلسل "جمع سالم"، وهو من تأليف محمد ناير، إخراج إيمان الحداد، بطولة زينة، سلوى خطاب، محمد شاهين، ريم البارودي، ملك قورة، سامح الصريطي، حنان سليمان.



وتستعد الفنانة رنا سماحة، لطرح أغنية جديدة بعنوان "أستاذ تمثيل" من ألبومها الشهر المقبل، وذلك بعد فترة من تأجيل طرح الألبوم بسبب الظروف التي تمر بها مصر.



أغنية "أستاذ تمثيل" من كلمات أحمد حسن راؤول، من ألحان محمد الفخراني، ومن توزيع زيزو، ومن المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب.



