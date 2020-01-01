ريال مدريد يخطط لخطف نجم باريس سان جيرمان مجانا

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد الإسباني مازال يخطط للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأفاد الإعلامي إدواردو إندا عبر برنامج التشيرنجيتو الإسباني الشهير بأن ريال مدريد سيتعاقد مع مبابي بشكل مجاني في عام 2022 .





وأكد إدواردو إندا أن ريال مدريد سينتظر حتى نهاية عقد مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدماته في صفقة مجانية.





وأوضح إدواردو إندا أن ريال مدريد سيمنح كيليان مبابي 100 مليون يورو كمكافآة توقيع علماً أن النجم الفرنسي حريص جداً على الإنتقال إلى صفوف النادي الملكي.

وأشار إدواردو إندا إلى أن مسئولي باريس سان جيرمان يعملون على تجديد عقد مبابي البالغ من العمر21 عاماً ولكن النجم الفرنسي يرفض التجديد وذلك من أجل تسهيل عملية إنتقاله الى ريال مدريد.



