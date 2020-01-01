الجيش الليبي يطلق حملات أمنية بالجفرة لمحاربة الظواهر السلبية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:35 م
بوابة الفجر
وكالات
قامت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، بتعزيز تواجده في مدينة الجفرة الليبية، وسط البلاد، وأطلق عدد من الحملات الأمنية لمحاربة الظواهر السلبية والهدامة بالمدينة. 

وأطلقت قوات الجيش الليبي والقوات الأمنية في مدينة الجفرة حملة واسعة لمداهمة أوكار الفساد والجريمة لملاحقة المهاجريين غير القانونين، وتجار المخدرات والخمور.


وقال عبد الباسط اشنيبو، رئيس مجلس وأعيان مدينة "هون" بالجفرة إن هذه الحملات لن تتوقف وسستمسر في إزالة كافة المخالفات والعشوائيات التي تم الاعتداء فيها على المخطط العام للمدينة وسيتم محاسبة كل من ساهم في هذه الجرائم وسيحال إلى النيابة العامة الليبية.

جاء ذلك بناء على التعليمات الصادرة من قبل غرفة العمليات بالمنطقة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي ووفقا لطلب مجالس الحكماء والأعيان والمجلس التسييري بالجفرة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة لها عدة دلالات من بينها تمسك المدنيين بالجفرة بالجيش الليبي والجهات الرسمية التي تسعى لتأمين المدينة، وأنها لن تسمح بأي تواجد غير شرعي على أراضيها سواء عبر هجرات غير شرعية أو احتلال تركي غاشم.

كما أن لذلك دلالة ثالثة وهي تمسك الجيش الليبي بالمدينة ومجاهرته بالأمن فيها والدفاع عنها ضد أي خروقات.

ومدينة الجفرة هي إحدى أهم المدن الليبية الرابطة بين الشرق والغرب والجنوب، وبها قاعدة عسكرية جوية كبرى، ما يجعلها مطمعا للاحتلال التركي الذي صرح أكثر من مرة بعزمه التحرك عسكريا باتجاه المدينة.




شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حملات أمنية الظواهر السلبية الجيش الليبي الجفرة

أخبار تهمك

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على خناقة نجم الفريق

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أزمة كبرى تواجه الوداد قبل مواجهة الأهلي بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

منذ 36 دقيقة

مرتضى منصور يُجهز مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ 36 دقيقة

عاجل - خناقة شوارع بطلها نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يقدم صفقة الموسم غدًا

منذ ساعة و نصف

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

منذ حوالي 6 ساعات

كيكي سيتين يُعلن تشكيل برشلونة ضد إسبانيول في ديربي كتالونيا

منذ نصف ساعة

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة

منذ حوالي 5 ساعات

هل يرحل دي بروين إلى ريال مدريد؟.. وكيله يُجيب

منذ ساعة و نصف

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 5 جنيهات

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من الأهلي بشأن صفقة رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ ساعة و نصف

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يتخذ قرارًا ناريًا داخل الأهلي بشأن رحيل "القاطرة البشرية"

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. رسالة مهمة من الجيش الليبي لنشطاء "السوشيال ميديا" بشأن تصوير المناطق العسكرية

المسماري: قواتنا تصدت لهجوم الميليشيات على قاعدة تمنهنت

الوطنية الليبية للنفط: الوضع المضطرب سيفقدنا 95% من إنتاج النفط

الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة

الجيش الليبي يستهدف غرفة التحكم بالطيران التركي في مصراته

قبائل الزنتان الليبية: نقف ضد التدخلات السافرة لقطر وتركيا في شؤون بلادنا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

09:30 م

مرتضى منصور يُجهز مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

09:30 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على خناقة نجم الفريق

07:54 م

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

02:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»