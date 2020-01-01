هاني عبدالرحيم لـ"محامي سما المصري": "فيديوهات إيه اللي متتحبسش عليها"

فجر أشرف ناجي الجندي، محامي الفنانة سما المصري، مفاجأة عن الفنانة سما المصري، قائلًا إن ما حدث مع الفنانة سما يُثبت للجميع بأنه لا يوجد أحد فوق القانون، وبأنها غير مسنودة مثلما تحدث البعض، موضحًا أن الفنانة عليها قضيتين بنفس التهم والفيديوهات، وحصلت في إحدى هذه القضايا على الحكم بالسجن 3 سنوات.وتابع "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن الاتهامات لا تقبل التجزئة، ولذلك لا يجب أن تُحاكم مرة أخرى بنفس الاتهامات، وهذا ما تقدم به بطلب أمام محكمة الاستئناف.وأشار إلى أن الفنانة سما المصري حالتها النفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة، معقبًا: "الله يكون في عونها اللي حصل معاها مش شوية، سواء أخطأت أم لم تخطأ فهي تُحاكم الآن أمام القضاء، ونحترم حكم القضاء".ولفت إلى أن الفنانة سما المصري لم تقم بأي جريمة، خاصة أن تقرير قسم مكافحة جرائم الإنترنت لم يثبت أي شيء عليها، متابعًا: "الحكم عليها بالسجن 3 سنوت شكل صدمة لنا جميعًا".وأضاف أن الفنانة سما المصري قُدم ضدها الكثير من البلاغات المأجورة، فقام النائب العام بتحريك البلاغات، مما أدى إلى المحاكمة.أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمة سما المصري، في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد لجلسة 22 يوليو الجاري، للمرافعة.وتعد هذه القضية هي الثالثة للمتهمة سما المصري، خلال شهر واحد، فقد مثّلت في قضيتي تحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، وعُوقبت في الأولى بالحبس 3 سنوات، بينما أجلت المحكمة القضية الثانية لجلسة 20 يوليو الجاري.وحلّت المتهمة، الأحد الماضي، متهمة في القضية رقم 979 لسنة 2020 المتهمة فيها بالتحريض على الفسق وهي قضية جديدة بأحراز عبارة عن 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، ثم حضرت، أول أمس الاثنين، للمرة الثانية على التوالي، جلسة الاستئناف على حكم حبسها 3 سنوات في قضية التحريض على الفسق "الأولى"، ومن المقرر أن تمثل اليوم أمام المحكمة في القضية الثالثة المتهمة فيها بسب وقذف ريهام سعيد.