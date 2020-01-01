كيكي سيتين يُعلن تشكيل برشلونة ضد إسبانيول في ديربي كتالونيا





ويسعي الفريق الكتالوني إلى تحقيق الانتصار على إسبانيول من أجل مواصلة الضغط أكثر على ريال مدريد متصدر ترتيب الليجا الإسباني، والذي سيواجه ديبورتيفو ألافيس يوم الجمعة المقبل.





وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي :-





حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: سيميدو – بيكيه – لينجليه – ألبا

الوسط: راكيتيتش – بوسكيتس – روبيرتو

الوسط الهجومي: ميسي

الهجوم: جريزمان - سواريز







أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيلة فريقه الأساسية، التي ستواجه إسبانيول بعد قليل على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.