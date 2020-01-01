الأنبا باخوم يزور كنيسة عذراء السجود بأحمد حلمي

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استقبلت مساء اليوم الأربعاء، كنيسة عذراء السجود والقديسة هيلانة للأقباط الكاثوليك بشارع أحمد حلمي، صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية.



تأتي تلك الزيارة في إطار الزيارات الرعوية للأنبا باخوم لكنائس الإيبارشية البطريركية، وذلك من أجل الاطمئنان على الأحوال الرعوية للكنيسة بعد قرار الفتح الجزئي الكنائس.



وترأس صاحب النيافة صلاة القداس الإلهي بمشاركة الأب جورج جميل راعي الكنيسة، وخورس شمامسة الكنيسة، وبحضور شعب الرعية بنسبة ٢٥ بالمئة من السعة الاستيعابية للكنيسة، وسط الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع حسب قرارات الكنيسة الكاثوليكية.



وألقي نيافة الأنبا باخوم كلمة العظة التي بدأها بالتعبير عن سعادته الكبيرة بالتواجد وسط الكنيسة اليوم، كما قدم الشكر إلي الأب الراعي علي مجهوداته من أجل خدمة الكنيسة خلال الفترة الماضية، ثم تحدث في كلمة العظة حول: عدم الخوف من التكلم باسم الرب يسوع علي الرغم من وجود بعض المعوقات والصعوبات حيال ذلك، موكدا أن الروح القدس سيرشدنا إلي ما ينبغي أن نفعله في مثل هذه المواقف، مضيفًا أن التكلم باسم الرب يسوع لا يعني فقط الكرازة به علي الملأ، بل في المواقف والأفعال الحياتية أيضًا.



وفي نهاية الصلاة، قدم الأب جورج جميل الشكر لنيافة الأنبا باخوم علي حضوره ودعمه وتفقده المستمر لأحوال الرعية، وختم صاحب النيافة صلاة الذبيحة الإلهية بمباركة المؤمنين وإعطائهم البركة الرسولية.



ونظمت مدرسة المبدعين بأسقفية الشباب، في الفترة من التاسع والعشرين من يونيو الماضي وحتى الثاني من يوليو الجاري، دورات الفنون والإبداع المكثفة تحت شعار "روح وحياة 2" وذلك على شبكة الإنترنت من خلال برنامج zoom وصفحة مدرسة المبدعين على موقع فيس بوك إلى جانب عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.



شارك في فعاليات الدورات بمحاضرة يومية نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، كما حاضر فيها نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة وعدد من الخدام.



واشتملت الدورات على ورش تدريبية مكثفة في المجالات التالية:

- المسرح: تأليف النص المسرحي - فن الحكي.

- الموسيقى والكورال: نحو بروفة كورال ناجحة.

- الفنون التشكيلية: أسس التصوير الفوتوغرافى.

- الابتكارات الهندسية والعلمية: Arduino Online Simulator.

- الأدب: أساسيات في فن كتابة الشعر.



وتضمنت الورش نقاطًا عملية ومناقشات في كل تخصص، أشرف عليها متخصصون فى هذه المجالات.. كما اشتملت على أمسية موسيقى وترانيم أونلاين.



ومن المقرر أن تقام دورات مماثلة خلال الفترة المقبلة، لمنح الفرصة للراغبين من أبناء الكنيسة في الاستفادة من المحتوى المقدم في هذه الدورات بمختلف تخصصاتها، وذلك بعد الإقبال الكبير الذي شهدته الدورات الأخيرة، والتي شارك فيها ما يقرب من ١٩٠٠٠ شخص.





