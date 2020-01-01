مرتضى منصور يُجهز مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك
الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:30 م
الفجر الرياضي
يستعد جماهير نادي الزمالك لتلقى بشرى سارة خلال الساعات القليلة القادمة حسب ما أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء.
وأكد مرتضى منصور أنه سيكون هناك مفاجأة سارة لجماهير القلعة البيضاء غدًا الخميس المقبل عبر قناة النادي الرسمية.
وقال مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " يكشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عن مفاجأة مدوية للجماهير البيضاء فى قناة الزمالك فى الحادية عشرة مساء الخميس المقبل".
ويتساءل جماهير نادي الزمالك حول المفاجأة التي وعد بها مرتضى منصور يوم الخميس المقبل ما إذا كانت تخص الصفقات الصيفية للنادي أو موقف جديد من الأبيض تجاه بطولة الدوري المصري الممتاز.
ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:
1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.
2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.
3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.
4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.
5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.
6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.
7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.
8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.
9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.
10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.
11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.
12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.
13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.
14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.
15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.
16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.
17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.
18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.