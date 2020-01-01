استشاري مناعة يوضح كيفية انتقال فيروس كورونا عبر الهواء (فيديو)

ونوه بأن كورونا ينتقل عن طريق الرزاز في حالة عطس أو سعال شخص مصاب، وتنتقل العدوى لمن هم حوله، بينما انتقاله بالهواء بمعنى إذا تواجد شخص في مكان كان يتواجد به شخص آخر مصاب وبقايا الرزاز الخاصة به إذا كانت معلقة بالهواء تنقل له العدوى، مشيرًا إلى أن الالتزام بالكمامة أمرًا ضروريًا ولا بد منه.وتابع أن الأعداد في أمريكا في حالة ارتفاع مستمر بسبب عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامة في ولايات بعينها بالتحديد، موضحًا أنه لا يوجد اتفاق عام على وجود علاج محدد لفيروس كورونا، على الرغم من أنه تجرى تجارب سريرية بعلاجات كان متفق عليها لأمراض أخرى، أثبتت فاعليتها، مثل علاج ريديمسيفير وأفيجان.أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 480 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21718 حالة حتى أمس.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1057 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 77279 حالة من ضمنهم 21718 حالة تم شفاؤها، و3489 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.